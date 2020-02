Anticipazioni Amici di Maria De Filippi sabato 8 febbraio (Di venerdì 7 febbraio 2020) La scuola di Amici di Maria De Filippi riapre i battenti per una nuova puntata del talent show di Canale 5. Nuovi allievi si aggiudicheranno l’accesso al serale. Nuove maglie verdi verranno assegnate agli studenti della scuola più famosa della tv, quella di Amici di Maria De Filippi. Domani, sabato 8 febbraio, alle ore 14.10 su Canale 5, è infatti previsto nuovo appuntamento con Queen Mary e i suoi “Amici”. LaArticolo completo: Anticipazioni Amici di Maria De Filippi sabato 8 febbraio dal blog SoloDonna solodonna

Agnese10396097 : Cosa faccio il 14 febbraio? Ovviamente aspetto le anticipazioni di amici sperando di leggere MARTINA AL SERALE?? #Amici19 - gilivarda : Amici di Twitter, non escludo che stasera tra il pubblico possa anche esserci #CR7 Stay tuned per ulteriori antici… - zazoomblog : Amici 19- Anticipazioni puntata 5 febbraio: Stefano in lacrime con Timor Steffens... - #Amici #Anticipazioni… -