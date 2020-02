Amadeus e il Festival di Sanremo 2020 omaggiano Vincenzo Mollica (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 rende omaggio al grande Vincenzo Mollica, storico inviato della Rai dal 1981 che il 29 febbraio andrà in pensione dando così l’addio al suo storico balconcino. Un momento commovente quello sul palco del teatro Ariston. Mollica è una vera leggenda in Rai dato che ha anche fatto l’inviato ai Festival di Cannes e Venezia, da cui è stato omaggiato lo scorso settembre per la sua ultima mostra del cinema. LEGGI ANCHE >>> Mika fa cantare Vincenzo Mollica dal balconcino di Sanremo VIDEO L’omaggio alla carriera di Vincenzo Mollica, l’uomo dal viso buono Allo scoccare della mezzanotte, come previsto, arriva il momento più toccante della serata. L’omaggio a Vincenzo Mollica tocca tutti, ma proprio tutti. Nessuno escluso. Proprio per dare un’idea dell’anima di quante persone il celebre giornalista abbia toccato nella sua vita la ... giornalettismo

stazzitta : 'Le donne hanno vinto questo festival, grazie Amadeus per la possibilità' Trova l'errore. È facile. #sanremo2020 - simone_paciello : Secondo voi Amadeus quante volte ancora ci ripeterà che è IL 70ESIMO FESTIVAL DI SANREMO? ???? #festivalsanremo2020 - IlContiAndrea : #Amadeus 'Lancio l'hashtag #FiorelloParlaQuantoVuoi perché illumina questo Festival' #FiorelloStatteZitto #Sanremo2020 #QuiSanremo -