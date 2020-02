Alloggio Bonafede, Sandra Lonardo interroga il Presidente del Consiglio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa Senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo, a seguito di notizie riportate da un autorevole quotidiano, circa l’Alloggio di servizio e le spese connesse, utilizzato dal Ministro Bonafede, chiede di conoscerne l’entità. Il problema, non è tanto – aggiunge la senatrice – di natura legale, quanto di natura morale, da parte di chi, come il Ministro ed il M5S, che hanno sempre professato una sorta di verginità istituzionale, facendo fortuna elettorale sugli attacchi alla Casta, utilizzano disinvoltamente i soldi dei contribuenti. La senatrice fa, altresì, presente, come rileva il quotidiano “Il Giornale”, che altri Ministri, come Orlando e Mastella, rinunciarono all’Alloggio di servizio. Anzi, il Ministro all’epoca, Mastella, rinunciò anche a particolari misure di sicurezza strutturali per la sua abitazione privata, e che sarebbero rimaste vita ... anteprima24

