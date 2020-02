Algeria, chi parte per l’Europa non è spinto solo dalla disoccupazione (Di venerdì 7 febbraio 2020) di Luigi Manfra* Gli Harraga (traduzione letterale: coloro che bruciano le frontiere) sono quei giovani algerini, marocchini e tunisini che decidono di emigrare in Europa illegalmente. Khaled, un cantante molto noto nel Maghreb, su queste partenze disperate ha scritto una canzone nella quale un padre piange i suoi figli periti nella traversata del Mediterraneo. I giovani harraga sono effettivamente preparati a correre rischi, ma non sono suicidi. Uno dei miei colleghi africani li ha descritti come “guerrieri mentalmente preparati a tutti i rischi”, ma gli esperti algerini non hanno trovato alcun atteggiamento suicida. Il grande disagio degli Harraga non può essere ridotto al problema della disoccupazione. I giovani non vanno necessariamente in cerca solo di lavoro, ma vogliono una vita dignitosa in un clima di libertà che oggi il loro paese non offre, e quindi non sono ... ilfattoquotidiano

raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Algeria, chi parte per l’Europa non è spinto solo dalla disoccupazione - TutteLeNotizie : Algeria, chi parte per l’Europa non è spinto solo dalla disoccupazione - ilfattoblog : Algeria, chi parte per l’Europa non è spinto solo dalla disoccupazione -