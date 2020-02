«Una, nessuna, centomila», Sanremo 2020 lancia il live più grande di sempre contro la violenza sulle donne (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo le prime tre esibizioni della serata dei duetti di Sanremo 2020, si apre una parentesi importante: Amadeus presenta Una, nessuna, centomila, concerto evento di e con 7 super star femminili della musica italiana contro la violenza sulle donne (il conduttore del festival sottolinea “il più grande si sempre” con questo intento). Le artiste coinvolte nell'iniziativa si svelano all'inizio solo dalle loro voci, che si alternano a spiegare come il progetto nasca «Per tutte le violenze consumate, per tutte le umiliazioni subite, per tutti i corpi sfruttati, per l’intelligenza calpestata, per la libertà negata». Quindi invitano alla convergenza di uomini e donne in questa battaglia: «In piedi signori, davanti a una donna. Le nostre e le vostre voci contro la violenza sulle donne. Una, nessuna, centomila». A parlare dal palco ... gqitalia

rtl1025 : '#Una, perché ogni donna lotta per tutte le #donne, #nessuna, perché nessun'altra donna subisca #violenze,… - IlContiAndrea : Una (quando una donna lotta in fondo lo fa per tutte le altre) Nessuna (nessuna debba subire le violenze) Centomila… - Radio105 : 'Una, perché le donne sono da sole a combattere le violenza, nessuna, perché nessuna dovrebbe trovarsi a farlo, cen… -