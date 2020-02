Una catena di ristoranti ha assunto un robot barista in Giappone (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il gadget sarà impiegato per un periodo di prova fino a metà marzo, può servire un bicchiere di birra in 40 secondi e un cocktail in meno di due minuti. Non è solo un'attrazione per turisti ma rappresenta la ricerca di una soluzione alla mancanza di nuova forza lavoro da impiegare in alcuni settori. fanpage

