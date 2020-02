Tumore alla gola e rapporti orali: chi rischia di più secondo i medici (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sesso orale e Tumore alla gola: il legame è scientificamente provato. In base a una recente ricerca americana sembra proprio che il pericolo di cancro sia maggiore per i maschi che hanno praticato sesso orale con 5 o più partner. L’anello di congiunzione tra i due è costituito dal Papilloma virus (detto anche Hpv). L’approccio al virus è destinato a cambiare, visto che ormai costituisce la causa dei tumori a gola e tiroide nel 32-36 per cento dei casi (addirittura 1 su 3). Il processo è il seguente: il virus viene trasmesso alla bocca e alla gola attraverso i rapporti orali e diventa il responsabile di circa il 70 per cento dei nuovi casi diagnosticati ogni anno di cancro orofaringeo. In base ai dati raccolti dei Centers for Disease Control and Prevention americani, negli Stati Uniti sono circa 12mila le nuove diagnosi di queste neoplasie correlate al Papilloma virus e ... velvetgossip

AIRC_it : #Ricerca AIRC: ricercatori @unipa_it e @LaStatale, hanno scoperto come il tumore al seno riesce a modulare a distan… - Nadia_Bordoli : RT @AIRC_it: #Ricerca AIRC: ricercatori @unipa_it e @LaStatale, hanno scoperto come il tumore al seno riesce a modulare a distanza l'espres… - Gina27151089 : RT @francycognato: OLIVER in clinica per rimozione di un tumore alla zampa. Nuove preoccupazioni,altre spese?? Miracoli cercasi.. https://t.… -