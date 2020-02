Tiziano Ferro e il caffeuccio di Sanremo: “anche stasera mi hanno messo dopo mezzanotte” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Gli addetti ai lavori a Sanremo parlano di qualche possibile incomprensione tra l’ospite speciale Tiziano Ferro e la grande macchina del Festival. Tutto è iniziato ieri sera, durante la seconda serata della manifestazione, quando il cantante di Latina è entrato in scena a tarda notte per cantare un medley con tre delle sue canzoni più celebri. Proprio in questa occasione, Ferro ha lanciato una frecciatina a Fiorello, il quale ha indubbiamente occupato molto spazio all’interno della serata, a volte anche con apparizioni e gag non previste. È l’una Amadeus. Possiamo fare qualcosa domani? Grazie. Hashtag #FiorelloStatteZitto… scherzo Una battuta quella di Tiziano che molti avrebbero considerato una vera e propria critica per via dei continui ritardi in scaletta. A tal proposito, Amadeus stesso questa mattina in conferenza ha cercato di tranquillizzare ... trendit

trash_italiano : POSSO VOTARE TIZIANO FERRO? #Sanremo2020 - stanzaselvaggia : Comunque volevo dire che io sarei stata felice di ascoltare i grandi classici di Tiziano Ferro anzichè i grandi cla… - IlContiAndrea : Confermato per stasera Tiziano Ferro in duetto con Massimo Ranieri sulle note di “Perdere l'amore”. Poi il medley c… -