Sanremo | chi è Massimo Venturiello | compagno della cantante Tosca

Tosca è una delle concorrenti in gara al Festival di Sanremo di quest'anno. L'artista si è esibita nella seconda serata della kermesse andata in onda ieri. Ma fuori dal palco si sa poco della cantante dal momento che si tiene abbastanza lontana dalle pagine di gossip. Si sa però che è legata sentimentalmente a un attore teatrale: scopriamo chi è il suo compagno Massimo Venturiello. Tutto sul marito della celebre cantante Tosca Massimo Venturiello, classe 1957, oggi 62enne, è un attore e regista teatrale. Proprio nell'ambito teatrale l'uomo è celebre per aver lavorato in alcune opere di Gabriele Lavia. Sul piccolo schermo, invece, molti lo riconosceranno come Cesare Carrano in Distretto di polizia 6, ma anche in altre apparizioni in fiction targate Mediaset come L'onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna. Al cinema ha lavorato anche per Taviani ed Ettore Scola.

