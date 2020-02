Sanremo 2020, la classifica generale dopo la seconda serata: Francesco Gabbani in fuga, Le Vibrazioni e Pelù inseguono (Di giovedì 6 febbraio 2020) In una serata che è partita molto a rilento ed in cui Fiorello è stato molto più presente rispetto a ieri sera visto che i siparietti con Amadeus funzionano sempre alla grande, a risentirne è il ritmo della gara che, è entrata in pieno regime dopo le 22. Le due “vallette”, le giornaliste di Rai1, Lucia Chimienti e Emma D’Aquino, hanno sfoggiato due abiti non proprio di rara bellezza, tanto che forse sarebbe stato meglio continuare ad osservarle a mezzo busto. Nole Djokovic, amico fraterno di Fiorello, si è prestato a salire sul palco, in tutta la sua simpatia, dove ha dapprima intonato Una terra Promessa di Eros Ramazzotti e dove ha fatto due scambi tennistici con Fiorello. Piero Pelù è stato il BIG che ha spezzato la routine con un pezzo ad alto tasso adrenalinico, dimostrando la solita padronanza del palco, mentre Elettra Lamborghini si è esibita nel suo twerk. Ha ... oasport

