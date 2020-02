Papà malato terminale uccide il figlio 13enne: “Mia moglie non poteva farcela da sola” (Di giovedì 6 febbraio 2020) La tragedia a Mosca, in Russia. Un uomo di 40 anni con un tumore al cervello incurabile avrebbe ammesso di aver ucciso il figlio adolescente perché convinto che, dopo la sua morte, nessuno avrebbe potuto allevarlo al posto suo. L'uomo avrebbe tentato di uccidere anche la moglie, che però è riuscita a salvarsi e dare l'allarme. fanpage

