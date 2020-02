Napoli sempre più social: gli azzurri sbarcano su TikTok (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti La SSC Napoli da oggi è presente su TikTok con il suo profilo ufficiale: @sscNapoli. TikTok è la piattaforma più utilizzata tra i giovani per la creazione e la fruizione di brevi video, disponibile in 150 paesi e 75 lingue. Sull’account ufficiale del Napoli i tifosi potranno trovare nuovi ed esclusivi contenuti come challenge, tricks, esultanze, video inediti, dietro le quinte e tanto altro ancora per rimanere sempre a stretto contatto con il mondo azzurro e i suoi campioni. L’apertura di TikTok è un ulteriore tassello nella strategia digitale del club, basata sull’innovazione e la presenza in nuovi mercati che ha consentito al club di raggiungere i 2 milioni di followers su Instagram lo scorso 26 gennaio. Serena Salvione, Head of International Business Development SSC Napoli, dichiara: “Siamo molto soddisfatti di poter annunciare l’apertura ... anteprima24

