Muore Kirk Douglas a 103 anni l’annuncio struggente del figlio Michael Douglas su Facebook (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si spegne a 103 anni una delle leggende del cinema di Hollywood. Ha interpretato per circa 90 film gli stessi personaggi che lo hanno reso celebre per oltre 50 anni di carriera. L’attore emigrante ebreo russo unico maschio di 7 figli. La triste notizia la da proprio suo figlio, Michael Douglas, in un’annuncio su Facebook: “Con grandissimo dolore io è i miei fratelli annunciamo la morte di Kirk Douglas, che ci lascia all’età di 103 anni. Lutto nel mondo del cinema di Hollywood, un attivista umanitario dedito alla giustizia, un vero esempio da seguire per tutti noi, ma per me e i miei fratelli era semplicemente un papà”. Nella sua infanzia Kirk Douglas ha vissuto rapporti conflittuali con il padre e in situazione di povertà, un attore dal carattere forte e tenace, un padre di quattro figli maschi, da regole rigide, un padre padrone. Kirk Douglas nasce nel ... bigodino

VanityFairIt : Con lui se ne va un pezzo della storia del cinema #KirkDouglas - sole24ore : #KirkDouglas muore a 103 anni. Fu lo «Spartacus» di Kubrick - SalvatoreCipri4 : A me queste perdite non piacciono... Lutto nel mondo del cinema: Kirk Douglas muore a 103 anni -