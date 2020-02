LIVE Giorgi-Kontaveit 3-6, 6-4, 0-1 Fed Cup 2020 in DIRETTA: l’estone tiene il servizio in questo primo game del terzo set (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Scappa via qui il dritto all’azzurra. Ancora palla break. 40-40 Parità ancora, la grinta della Giorgi. 40-A Punto pazzesco con il back di rovescio dell’estone. 40-40 Parità. 40-30 Si ripete il copione. 30-30 Fuori la risposta della Kontaveit. 30-15 Gran prima esterna. 15-15 Ricambia la cortesia l’estone. 0-15 Giorgi imprecisa in questo primo punto del suo turno di servizio. 1-0 Kontaveit che apre al meglio il terzo e decisivo set. 40-15 Lunga qui la soluzione di dritto della Kontaveit. 40-0 Posizione comoda ora per la padrona di casa. 30-0 Apre con decisione il terzo set la tennista estone. 6-4 CAMILA Giorgi VINCE IL SECONDO SET! L’azzura vince questo parziale sistemando le cose sull’1-1 nel computo generale dei set in questo match. 40-15 Due set point per la Giorgi! 30-15 Gran prima della ... oasport

