LIVE Giorgi-Kontaveit 1-1, Fed Cup 2020 in DIRETTA: controbreak della marchigiana, che rimette a posto le cose! (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Doppio fallo, ancora palla break. 40-40 Dritto in rete: parità. A-40 Vantaggio Giorgi, non riesce il passante alla Kontaveit. 40-40 Buona la seconda della Giorgi, che costringe all’errore la sua avversaria. 30-40 Doppio fallo, palla break questa volta a favore dell’estone. 30-30 Rispostona dell’estone, che trova il vincente. 30-15 In rete il dritto inginocchiato della Kontaveit. 15-15 Partita equilibrata, nessuna delle due riesce a prendere il largo nei propri turni di servizio. 1-1 controbreak della Giorgi, CHE IN RISPOSTA RIMETTE A POSTO LE COSE! 40-A Nuova palla break per la rappresentante tricolore. 40-40 Vola via la risposta della Giorgi. Tutto da rifare. 30-40 Doppio fallo, palla del controbreak per la marchigiana. 30-30 Inciampa la Kontaveit che offre la parità alla Giorgi. 30-15 Ace dell’estone. 15-15 ... oasport

