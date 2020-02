Letizia di Spagna esagera e il look è un flop (Di giovedì 6 febbraio 2020) Letizia di Spagna questa volta sbaglia tutto, il look per il ricevimento dei diplomatici è un errore. La Sovrana, 47 anni, ha accolto insieme a Felipe, gli ambasciatori stranieri indossando un lungo abito di velluto blu scuro, firmato Felipe Varela. Il vestito però è fin troppo austero e la Regina sembra pronta più per una puntata della famiglia Addams che per un ricevimento a Palazzo Reale. La stoffa troppo pesante avvolge il suo corpo minuto e la lunghezza dell’abito che le nasconde perfino i piedi la infagottano. Le maniche a sbuffo in stile fin de siècle (parliamo dell’800), il colletto baby, la cintura di velluto, i ricami floreali sull’orlo fanno il resto. In una parola: bocciata. L’outfit di Letizia è stato definito “horror vacui”, ossia questo abito è talmente carico che lo stilista sembra aver avuto paura di lasciare qualche spazio vuoto. A ... dilei

