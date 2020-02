L’astronauta Luca Parmitano è rientrato sulla Terra (Di giovedì 6 febbraio 2020) Missione compiuta per AstroLuca. Dopo 210 giorni trascorsi nello spazio, l'astronauta dell'Esa Luca Parmitano è rientrato sulla Terra insieme all'astronauta della Nasa Christina Koch - che nello spazio ha trascorso 328 giorni, la permanenza più lunga per una donna in una singola missione - e al cosmonauta russo Alexander Skvortsov. L'atTerraggio della capsula della Soyuz MS-13 nelle steppe del Kazakistan è avvenuto come previsto alle 10.12 ora italiana.Parmitano, era partito alla volta della Stazione spaziale internazionale il 20 luglio 2019, ha trascorso in orbita quasi sette mesi per la missione "Beyond" dell'Esa, la sua seconda missione di lunga durata sulla Iss dopo "Volare" dell'Asi nel 2013. Prima di lasciare la stazione Luca Parmitano, con una breve cerimonia, ha ceduto il comando della base orbitante al cosmonauta russo, Oleg Skripocka. Parmitano si è detto orgoglioso di aver ... ilfogliettone

