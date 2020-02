Incidente tra via Magliana e ansa Tevere, traffico su Roma-Fiumicino (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma – Lunghe code sulla Roma-Fiumicino in direzione del centro dove il traffico intenso si somma a quello prodotto da un Incidente avvenuto tra l’ansa del Tevere e via della Magliana. Il traffico al momento e’ congestionato dalla complanare Commendatore Azelio Marsicola a via del Cappellaccio. Lo comunica Astral Infomobilita’. L'articolo Incidente tra via Magliana e ansa Tevere, traffico su Roma-Fiumicino proviene da RomaDailyNews. romadailynews

