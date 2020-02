Incidente Frecciarossa a Lodi, i sindacati: “Non sapevamo di lavori sulla linea” (Di giovedì 6 febbraio 2020) "Al momento per noi è inspiegabile, l'unica cosa che possiamo dedurre è che c'è stato evidentemente un problema di infrastruttura". Così il segretario generale Fit-Cisl Salvatore Pellecchia ha commentato a Fanpage.it l'Incidente ferroviario avvenuto vicino Lodi, che ha causato due morti e 31 feriti. "È una delle tratte più sicure del nostro Paese con le tecnologie più avanzate, la sorpresa per noi è proprio questa", ha detto Pellecchia, che in merito all'ipotesi di lavori eseguiti di notte sulla tratta ha specificato: "Non abbiamo evidenze che questa notte ci siano stati lavori su quella tratta". fanpage

