Humankind: Amplitude Studios lancia una nuova serie di video dedicati (Di giovedì 6 febbraio 2020) Amplitude ha da poco pubblicato il primo di una nuova serie di video dedicati al dietro alle quinte di Humankind, di seguito il comunicato stampa: Humankind è il titolo più grande e ambizioso di Amplitude e siamo molto emozionati di mostrarlo al mondo. Per aiutare in questo processo, abbiamo deciso di suddividere le innovative ed interessanti funzionalità, del nostro amato gioco di strategia, in video accessibili e di dimensioni ridotte che pubblicheremo sul nostro canale YouTube. Ogni video includerà interviste agli sviluppatori, gameplay mai visto e dietro le quinte esclusivi.Prima di immergerci nella nuovissima funzione che abbiamo rivelato, in questa prima puntata, "Origins", vorremmo offrire uno sguardo su ciò che ci ha ispirato e sulle idee alla base di Humankind e del perché significa così tanto per noi come studio. Avrete notizie da alcuni dei fondatori di Amplitude, tra cui il ... eurogamer

