Governo ultime notizie, Zingaretti: “invito Di Maio a pensare al futuro” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Governo ultime notizie, Zingaretti: “invito Di Maio a pensare al futuro” Nella giornata di ieri 5 febbraio abbiamo parlato della manifestazione lanciata dal M5S contro il ripristino dei vitalizi. A metà mese, il Movimento 5 Stelle proverà a riprendersi la piazza. Si tratta della prima mobilitazione chiamata dal reggente Vito Crimi: un successo in termini di partecipazione potrebbe rilanciare le aspirazioni dell’attuale capo politico in pectore e rafforzare la sua immagine in vista degli Stati generali di marzo. La manifestazione organizzata per il 15 febbraio non trova l’appoggio degli alleati di Governo. Il Partito Democratico, pur non volendo aprire un vero e proprio scontro su un terreno così scivoloso come quello dei costi della politica, si mostra diffidente riguardo l’iniziativa dei pentastellati.Segui Termometro Politico su Google News Governo, ... termometropolitico

