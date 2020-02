Germania, la Turingia infrange il tabù: il governatore del Land eletto con i voti della destra di AfD (Di giovedì 6 febbraio 2020) È stato infranto un tabù. Ma non sarà senza conseguenze. Con l’appoggio di Alternative für DeutschLand (AfD), in Turingia è stato eletto primo ministro Thomas Kemmerich, presidente dei liberal-democratici (Fdp) del Land. Kemmerich guiderà un governo di minoranza formato da Fdp e Unione cristiano-democratica (Cdu) sostanzialmente appoggiato esternamente da Afd. Sconfitto il primo ministro uscente della Turingia, l’esponente di Die Linke Otto Ramelow. La Turingia, quindi, potrebbe essere il primo Land a vedere un governo appoggiato da Afd. A seguito delle elezioni del 27 ottobre scorso in cui Die Linke si è affermata come primo partito con il 29,7% seguita da Afd al 24,7%, Ramelow aveva concluso un accordo tra Die Linke, i socialdemocratici (SpD) e i Verdi per formare un esecutivo di minoranza. Ma dopo il terzo scrutinio, AfD ha tatticamente smesso di votare per il proprio ... ilfattoquotidiano

marcodelucact60 : RT @IlPrimatoN: L'intera nazione è in lutto - HonestLuke66 : RT @scenarieconomic: GERMANIA: SALTA IN TURINGIA IL CORDONE SANITARIO ANTI AFD. Eletto liberale con i voti di CDU e AfD - chiarapellegri9 : RT @LeleDip: Che cazzo di comica in Germania per l'affare Turingia! ?????? -