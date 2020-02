Germania, infranto un tabù. A Turingia il governatore liberale vince con i voti dell’estrema destra (Di giovedì 6 febbraio 2020) Alla fine per vincere è stato fondamentale il contributo del partito anti-immigrazione Alternativa per la Germania (Afd). I voti del partito di estrema destra sono stati determinanti nell’elezione del candidato del partito liberale Fdp Thomas Kemmerich a governatore dello Stato regionale di Turingia. Determinanti perché la vittoria di Kemmerich si è giocata su un solo voto alla terza votazione: 45 voti per il candidato liberale contro i 44 per il candidato del partito di sinistra Linke, il governatore uscente Bodo Ramelow. Si tratta di un precedente significativo: per la prima volta dalla seconda guerra mondiale infatti viene eletto in Germania un governatore con i voti dell’estrema destra e avviene in una delle roccaforti del movimento anti-immigrazione Afd. Le proteste dopo il voto. Traballa la coalizione di governo Un tabù che si infrange con il contributo ... open.online

