Georgina Rodriguez, tango sensuale a Sanremo sotto gli occhi di CR7 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Georgina Rodriguez come spalla di Amadeus è apparsa alquanto impacciata sul palco dell’Ariston. Ma quando si è scatenata in un sensuale tango, è cambiato tutto. Georgina Rodriguez prima di arrivare sul palco dellì’Ariston si è allenata duramente per settimane in una nota scuola di ballo torinese. Lei, argentina di origine anche se è nata in … L'articolo Georgina Rodriguez, tango sensuale a Sanremo sotto gli occhi di CR7 proviene da www.inews24.it. inews24

SkySport : #Georgina e #CristianoRonaldo al Festival di #Sanremo: tutte le FOTO #Sanremo20 #Sanremo70 @SanremoRai - HuffPostItalia : Sanremo 2020, Georgina Rodriguez regina scintillante paralizza l'Ariston (e fa arrossire Amadeus) - Corriere : Georgina sul palco super luccicante, Arisa platinata -