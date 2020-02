Fonseca sgancia la bomba: “in Serie A il metro di arbitraggio non è uguale per tutti” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Polemicbe su polemiche. L’ultima giornata del campionato di Serie A non è passata di certo inosservata, oltre alle solite indicazioni di classifica si è scatenato il caos per alcune decisioni arbitrali, in particolar modo nel mirino è finito il secondo calcio di rigore concesso alla Juventus nel match contro la Fiorentina. La Roma è chiamata a riscattare la brutta sconfitta contro il Sassuolo, l’intenzione di Fonseca è quella di tornare al successo nella sfida contro il Bologna, nel frattempo in conferenza stampa lancia la bomba destinata a far discutere. LEGGI ANCHE –> Inter, Moratti contro la Juve: “Commisso? Con noi succedevano cose ancora più strane…” “Non mi piace parlare degli arbitri, ma devo dire che è difficile capire il perché una squadra come la Roma possa prendere così tanti cartellini gialli. Io ho visto molte partite della Serie A, e la ... calcioweb.eu

