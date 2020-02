Festival di Sanremo: è la serata dei duetti e di Roberto Benigni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo una lunga, lunghissima seconda serata di Sanremo, cresce l’attesa per un break dalle canzoni in gara. La terza serata di Festival infatti è dedicata ai duetti e la composizione è molto interessante. Oltre ai big, però, sul palco ci saranno anche grandi ospiti come Mika e Roberto Benigni. Il programma della terza serata Fino a questo momento c’è stata parecchia musica, ma poco spettacolo. Fanno eccezione gli emozionanti momenti regalati dal monologo di Rula Jebreal e dalla canzone con annesso discorso di Paolo Palumbo. A fare da mattatori, altrimenti, ci stanno pensando i soli Fiorello e Tiziano Ferro.Le cose possono cambiare con la terza serata: questa sera è previsto che i 24 big in gara si esibiscano in duetti con altri cantanti. Le canzoni puntano a celebrare Sanremo stesso per la sua 70° edizione, e saranno votate dall’orchestra stessa. I voti, inoltre, faranno media con ... thesocialpost

trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - MarioManca : «Al Festival di Sanremo si entra Papa e si esce Papeete». Tipo che con questa frase lo share ha sfiorato il 95%. #Sanremo2020 - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… -