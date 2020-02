Eleonora Daniele, una preghiera per la figlia: “Avevo perso le speranze” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Italiane, programma mattutino su Rai1, fa ricorso alla preghiera. “Avevo perso le speranze, io e Giulio era da tanto che provavamo ad avere un figlio, che però non arrivava…”, sono le parole che ha detto al settimanale DiPiù. Avvistata con suo marito Giulio Tassoni a pregare in chiesa, Eleonora è riuscita a realizzare il suo desiderio, avere un figlio. Carlotta verrà alla luce questo giugno. Eleonora Daniele e il valore della preghiera “È stata mia mamma, quando ero bambina, ad insegnarmi il valore della preghiera. Io credo nella figura dell’angelo custode, sento di averne uno accanto che mi protegge”, dichiara la conduttrice. La futura neomamma ha perso il papà dal 2010 e, come racconta a DiPiù, sente che il padre da lassù la segue in ogni suo passo. Eleonora Daniele aveva un legame forte con il genitore, e lo sente ancora come una ... thesocialpost

