CDS – “Il codice Gattuso, così Rino ha svoltato” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Il codice Gattuso, così Rino ha svoltato” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il primo piano è dedicato ad una bella e interessante intervista a Mario Balotelli. Spazio anche a CR7 e alla sua fidanzata che questa sera sarà a Sanremo. Nel giornale di oggi non manca qualche approfondimento sui singoli del Napoli. Kevin Malcuit si era fermato il 27 ottobre per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il recupero procede per gradi, con prudenza, senza bruciare le tappe, evitando rischi inutili. Per Amin Younes, invece, lo spazio si ridurrà ancora con l’arrivo di Matteo Politano. Il Napoli aveva lavorato alla sua cessione, un’ipotesi che sembrava inevitabile, ma che non si è concretizzata. Il calciatore tedesco, impiegato appena per 148 minuti in stagione, è praticamente ai margini del progetto ... calciomercato.napoli

