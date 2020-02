Benigni stasera sul palco dell'Ariston, discorso di 40 minuti: ecco quali temi tratterà (Di giovedì 6 febbraio 2020) «A Roberto Benigni io non chiedo né di cosa parlerà né quanto parlerà. Però il suo intervento potrebbe durare intorno ai 40 minuti ma non lo so con... ilmessaggero

IlContiAndrea : Ospiti di stasera Mika, Lewis Capaldi, Roberto Benigni (previsto in scaletta alle 22:40) e il cast de “L'amica geni… - fortuduck : RT @martina_prados: Previsti 40 minuti per Benigni stasera #sanremo2020 - chaomanu_ : RT @martina_prados: Previsti 40 minuti per Benigni stasera #sanremo2020 -