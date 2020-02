Barbara D’Urso non ha paura del Coronavirus: la scelta della conduttrice (Di giovedì 6 febbraio 2020) La famosa conduttrice Mediaset, Barbara D’Urso, ha meravigliato i suoi fan e si è schierata contro la psicosi da Coronavirus: ecco cos’ha fatto Barbara D’Urso, Fonte foto: Instagram (screenshot) La bella conduttrice di ‘Live – non è la D’Urso’, ‘Pomeriggio 5‘ e ‘Domenica Live‘, Barbara D’Urso, ha deciso di dire no alla psicosi da Coronavirus e per farlo ha compiuto un gesto proprio inerente con la sua personalità: ecco cos’ha fatto. Il nuovo Coronavirus sta spaventando diverse persone e in molti, purtroppo, hanno scelto di non magiare nei diversi locali cinesi oppure di non comprare all’interno dei diversi mini market gestiti da questi ultimi. Barbara, come aveva promesso nel corso dei giorni passati, ha deciso di dire no alla psicosi in atto ed è andata a mangiare proprio in ... chenews

trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - bdu_tv : RT @SuperGuidaTV: Barbara d'Urso contro la psicosi #coronavirus - La conduttrice ha mantenuto la promessa ed è andata a cena in un locale o… - tuqburnitae : mia zia ha seriamente travestito mia cugina da Barbara D’Urso per carnevale cosa sta succedendo nella mia famiglia -