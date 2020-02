Amici per errore: il testo della canzone di Tiziano Ferro a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Amici per errore: testo e significato della canzone di Tiziano Ferro a Sanremo 2020 Amici per errore è la nuova canzone di Tiziano Ferro, ospite fisso di questa 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il nuovo singolo, tratto dall’album Accetto miracoli, viene presentato dal cantante di Latina nel corso della terza serata del Festival, quella del 6 febbraio 2020. Una serata particolare in cui i 24 cantanti in gara tra i Big eseguiranno delle cover di alcuni dei brani che hanno fatto la storia del Festival, per festeggiare i 70 anni della kermesse musicale. Ecco il testo di Amici per errore, il nuovo singolo di Tiziano Ferro presentato a Sanremo 2020. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Il testo di Amici per errore In nessun modo vorrei essere altrove Non per niente sono ancora qui Io che da te dovrei soltanto imparare A difendermi Non è l’amore ... tpi

