Aeronautica e Spazio: Airbus sarà presente al Singapore Airshow 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Airbus parteciperà al prossimo Singapore Airshow, dove presenterà i suoi ultimi prodotti, servizi e innovazioni nei mercati degli aeromobili commerciali, della difesa, dello Spazio e degli elicotteri. La manifestazione si terrà presso il Changi Exhibition Centre di Singapore, dal 6 all’11 febbraio. Lo stand di Airbus, situato nella hall principale Stand #J23, presenterà tutta la gamma di prodotti della Famiglia Airbus, compresi i modelli in larga scala dell’A350-1000 a lungo raggio, dell’A400M e dell’elicottero H160, così come l’S450, una piattaforma satellitare di osservazione della terra. Un’area dello stand sarà dedicata alle ultime innovazioni di Airbus dedicate al volo sostenibile del futuro. Queste innovazioni includono un modello del dimostratore ibrido-elettrico E-Fan X e per la prima volta un modello di MAVERIC, un nuovo dimostratore, con una ... meteoweb.eu

PortaleOpinioni : RT @Tg3web: Prima italiana nello spazio, fino al 2017 la donna con il record mondiale del più lungo volo spaziale, divulgatrice, e anche vo… - AgnelloMistico : RT @NamanTarcha: +++#Russia Ministero Difesa russo: L'Aeronautica militare russa controlla completamente lo spazio aereo siriano. Gli aerei… -