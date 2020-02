Torino, al Filadelfia è ufficialmente scattata l’era Longo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Torino, al Filadelfia è ufficialmente scattata l’era Longo: ieri sera il primo allenamento diretto dall’ex tecnico del Frosinone Al calare del buio, nella speranza che non si riveli metafora della sua esperienza in granata, ieri sera è ufficialmente iniziata l’era Longo al Torino. Con il neo tecnico che, al Filadelfia, ha diretto la sua prima sessione d’allenamento. «È cominciata alle 18.15 l’esperienza di Moreno Longo sulla panchina del Toro. Dopo la conferenza stampa di presentazione ai media, il neo tecnico granata ha diretto una sessione equamente suddivisa tra parte atletica e lavoro tecnico. Allenamento personalizzato per Ansaldi, Baselli, Verdi e Zaza», la nota pubblicata sul sito della società. Back to work calcionews24

