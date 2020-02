Sospetta meningite a Vigevano: 56enne morto a due ore dal ricovero (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Lunedì 3 febbraio un uomo di 56 anni è morto all’ospedale Civile di Vigevano, in provincia di Pavia, per quello che sembra essere un caso di Sospetta meningite. L’uomo, residente a Cozzo Lomellina, si sarebbe recato al pronto soccorso durante il pomeriggio, manifestando un’elevata temperatura corporea. Le condizioni dell’uomo, appena arrivato all’ospedale erano già critiche, ed in pochissimo tempo si sono aggravate in modo drastico. Nonostante tutti i tentativi del personale medico, nel giro di due ore l’uomo è morto. Muore per Sospetta meningite a Vigevano Secondo le prime dichiarazioni la causa del decesso sembra essere un’infezione da meningite batterica, provocata dallo pneumococco. Adesso sarà l’autopsia disposta sull’uomo a stabilire con esattezza le cause che hanno portato l’uomo al decesso. Sia i familiari, che il ... notizie

Ori254 : RT @SCUOLATUTTIUNIT: Calabria, 16enne perde la vita per sospetta meningite Una ragazza di 16 anni è deceduta presso l'ospedale di Reggio Ca… - dileguossi : RT @SCUOLATUTTIUNIT: Calabria, 16enne perde la vita per sospetta meningite Una ragazza di 16 anni è deceduta presso l'ospedale di Reggio Ca… - SCUOLATUTTIUNIT : Calabria, 16enne perde la vita per sospetta meningite Una ragazza di 16 anni è deceduta presso l'ospedale di Reggio… -