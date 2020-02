“Solidarietà e rispetto per Mastella”: si dimette l’assessore all’Ambiente De Nigris (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è dimesso Luigi De Nigris, assessore all’Ambiente della giunta Mastella. Ad annunciarlo, con una nota stampa, è lo stesso De Nigris. Che spiega: “Dopo le dimissioni dalla carica di Sindaco dell’On. Clemente Mastella, ho sentito il dovere di rassegnare stasera anche le mie da Assessore comunale. Simul stabunt simul cadent (insieme staranno o insieme cadranno) è un’espressione latina del diritto, spesso utilizzata anche in politica per indicare che il venir meno di una situazione ha, per conseguenza, la fine contestuale di un’altra. Per questa ragione non ritengo giusto continuare ad occupare – fosse anche per pochi giorni – una posizione di visibilità, un incarico o un ruolo in assenza di chi me l’ha assegnata. Nel momento in cui ho accettato con entusiasmo e forte senso di responsabilità le deleghe assessoriali, ho infatti ... anteprima24

