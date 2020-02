Se ne va una leggenda! È morto a 103 anni Kirk Douglas, l’attore premio Oscar e padre di Michael (Di giovedì 6 febbraio 2020) “È con tremenda tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all’età di 103 anni”. Così il figlio Michael Douglas rende noto alla rivista ‘People’ al mondo la scomparsa di una leggenda Cinema. (Continua dopo la foto) “Per il mondo era una leggenda, un attore della Golden Age del Cinema che viveva bene nei suoi anni migliori, un uomo il cui impegno per la giustizia e per le cause in cui credeva stabiliva uno standard a cui dobbiamo tutti aspirare. (Continua dopo la foto) Ma per me e per i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente papà, per Catherine un meraviglioso suocero, per i suoi nipoti e pronipoti il loro amorevole nonno, e per sua moglie Anne un marito meraviglioso.” L'articolo Se ne va una leggenda! È morto a 103 anni Kirk Douglas, l’attore premio Oscar e padre di Michael proviene da Caffeina Magazine. caffeinamagazine

officialmaz : Una leggenda del cinema. Si è spento a 103 anni #kirkdouglas. Ne ha fatta di strada. R.I.P. - forumJuventus : Cristiano Ronaldo, a segno per la nona volta consecutiva, raggiunge il record di una leggenda come David Trezeguet #JuventusFiorentina - LoStregatto : Il cinema ha perso un altro grande. #ripkirkdouglas una Leggenda. Un uomo educato, gentile, un grandissimo attore #kirkdouglas -