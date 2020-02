Scopre che i suoi tre figli piccoli hanno lo stesso cancro agli occhi: “Mi sento in colpa” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La storia di Aaron e Angie Rush, diMarietta, in Georgia, Stati Uniti: ai loro tre figli, di 5 e 3 anni e sei mesi di vita, è stato diagnosticato lo stesso tipo di raro tumore agli occhi, spesso ereditario, il cosiddetto retinoblastoma. Anche la loro mamma ne ha sofferto quando era piccola e per questo ha perso un occhio: "Mi sento in colpa per quello che è successo. Sono intelligenti e gentili. Sono sicuramente la mia gioia più grande". fanpage

fattoquotidiano : IL VICESINDACO LEGHISTA Ferrara - Gestacci e insulti razzisti: ora si scopre che è invalido (senza controlli) [Leg… - spookyuovahes : RT @artvzee: Tizio: gli fa vedere il tatuaggio di Harry che ha sul polso Louis: scopre la corda istintivamente Louis: blackout totale del s… - PastoreFrance : RT @PatriziaRametta: GRAZIE @matteosalvinimi PER AVER DIFESO LA SICUREZZA DEGLI ITALIANI. ALLA MAGISTRATURA DI AGRIGENTO NON INTERESSA, SI… -