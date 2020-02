Sanremo, seconda serata: è il momento di Junior Cally, Zucchero super ospite (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La prima serata del 70° Festival di Sanremo è andata: enorme successo di share (oltre il 50%) e tanti momenti che già entreranno tra le cose da ricordare di questa edizione. Questa sera si esibiranno gli altri 12 big in gara, tra cui il tanto contestato Junior Cally e l’ex vincitore Francesco Gabbani. Oltre a loro, tanti super ospiti. I risultati della prima serata Dopo il primo round, Sanremo conta già i primi vincitori e qualche ferito: ne esce benissimo Rula Jebreal grazie al suo potente monologo, meno efficace invece quello di Diletta Leotta. Tra le Nuove Proposte avanzano alla semifinale Tecla e Leo Gassmann, tra i Big spiccano invece Le Vibrazioni, Elodie e Diodato. Questa sera andrà invece in scena il secondo atto: sentiremo le altre 4 Nuove Proposte e le ultime 12 canzoni in gara a Sanremo 2020. Il programma di mercoledì 5 febbraio Ecco allora che tutto è pronto per ... thesocialpost

tvsorrisi : Gli ascolti della prima serata di Sanremo 2020: Prima parte: 12.480.000 spettatori / share 51,24% Seconda parte: 5.… - SabrinaSalerno : Tutti davanti alla televisione per il festival di Sanremo!!! Noi ci vediamo domani sera per la seconda serata...… - IlContiAndrea : Portiamoci avanti. Scaletta e cantanti in gara. Amadeus conduce con Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Sabrina Salern… -