Sanremo 2020 | Guglielmo Scilla e i «2 minuti d’aria» con Francesco Gabbani

YouTuber, attore, conduttore radiofonico, Guglielmo Scilla – in arte Willwoosh – nostro inviato d'eccezione al Festival di Sanremo intervista Francesco Gabbani, in gara all'Ariston con il brano Viceversa. Due minuti di domande di pancia, ossi Buzz-Remo. Dal nomignolo più imbarazzante all'ultima bugia detta. La video intervista

