Sanremo 2020, Elettra Lamborghini sul palco: dalla frase virale “ti compro la vita, pu**na” all’Ariston (Di mercoledì 5 febbraio 2020) C’è un prima e un dopo nella vita di Elettra (Miura) Lamborghini. 25enne bolognese, è stata definita per anni la “Paris Hilton de noantri”. D’altronde è la giovane ereditiera più famosa del Bel Paese. Il cognome parla chiaro: lei è la nipote del fondatore di una delle case automobilistiche più famose, Ferruccio Lamborghini. Se è diventata celebre in Italia (e nel mondo) è merito – o colpa, dipende dai punti di vista – di Mtv. È stato il canale Viacom a sdoganarla come protagonista dei reality trash-cult e come promotrice di cultura, quella vera. Dapprima ha preso parte al reality “Super Shore” trasmesso in America; poi ha esportato l’Italia al “Geordie Shore” del Regno Unito, al “Gran Germano Vip” in Spagna e al “Big Brother” brasiliano a colpi di “ti compro la vita, pu**ana”, baci saffici e nervi saltati. Ben presto la 22enne tutta riccanza, tatuaggi (quello ... ilfattoquotidiano

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -