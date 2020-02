Omaggio a Fabrizio Frizzi con la moglie Carlotta Mantovani a Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Oggi era già stato ricordato in modo toccante in conferenza stampa, ma stasera sul palco dell’Ariston la Rai ha voluto dimostrare dal Festival di Sanremo 2020 con l’Omaggio a Fabrizio Frizzi che il popolare conduttore è sempre nei nostri cuori. Sul palco insieme ad Amadeus anche la moglie Carlotta Mantovani, che ha perso troppo presto il marito e padre della piccola Stella. Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto incolmabile nell’azienda per cui ha lavorato tutta la carriera e da cui forse ha ricevuto meno di quanto doveva. Gli è mancato condurre un Sanremo, oggi Sanremo lo omaggia. Omaggio a Fabrizio Frizzi con la moglie Carlotta Mantovani a Sanremo 2020 Amadeus lo dice con commozione: «Se Fabrizio fosse ancora con noi, condurrebbe lui Sanremo» e il pubblico non può che rispondere con un lungo e sentito applauso. Un calore riservato non solo al ricordo del conduttore ... giornalettismo

tvsorrisi : L'omaggio stasera è tutto per il grande Fabrizio Frizzi #Sanremo2020 - rtl1025 : Oggi sarebbe stato il compleanno di Fabrizio Frizzi ?? L'omaggio di Amadeus con Carlotta Mantovan ?? #Sanremo2020… - IlContiAndrea : #Amadeus: 'Se Fabrizio Frizzi fosse ancora vivo, questo settantesimo Festival, sono sicuro che l'avrebbe condotto l… -