Madonna fa un appello al Principe Harry e Meghan Markle

Madonna tra una data e l'altra del suo Madame X tour si diverte a trollare su Instagram. Ieri la regina del pop ha inviato un messaggio al Principe Harry e Meghan Markle. La Ciccone ha suggerito ai due sposi di non fuggire in Canada, perché lì è noioso ed ha consigliato loro di stare nel suo appartamento di New York, che ha due camere da letto e la migliore vista su Manhattan. "Hey, non scappate in Canada. Il Canada è noioso, venite a Central Park. Vi lascio in affitto il mio appartamento. Ha due camere da letto e un balcone incredibile con la migliore vista su Manhattan, molto meglio di Buckingham Palace! Meglio di una manciata di tizi con i capelli di lana". Ovviamente con questo video ironico Madonna ha fatto arrabbiare qualche canadese e c'è anche chi ha dato un altro consiglio alla coppia inglese: "Evitate il Canada perché è noioso? Allora evitate ...

