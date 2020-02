LIVE Volley, Superlega 2020 in DIRETTA: vince Perugia, estremamente equilibrati i due big match! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione diciannovesima giornata RAVENNA-LATINA 19-25: la formazione ospite impatta. MODENA-CIVITANOVA 4-1: ace di Anderson, i “Canarini” provano subito a scappare via. VIBO VALENTIA-Perugia 21-25: la Sir vince e raggiunge in vetta alla classifica Civitanova, che adesso è obbligata a vincere. VERONA-PADOVA 23-25: Travica e compagni volano sul 2-0. TRENTINO-MILANO 25-23: l’Itas impatta! RAVENNA-LATINA 17-16: pipe di Palacios. MODENA-CIVITANOVA 25-19: Mazzone regala il secondo set ai “Canarini”. VIBO VALENTIA-Perugia 20-22: mani-out di Atanasijevic. VERONA-PADOVA 20-20: parallela indifendibile di Hernandez. TRENTINO-MILANO 18-18: diagonale sui quattro metri per Kovacevic, che riporta i suoi in parità. RAVENNA-LATINA 11-12: grande elevazione per Vernon-Evans da seconda linea. CIVITANOVA-MODENA 21-16: Zaytsev ... oasport

