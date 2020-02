Infortunio Quagliarella, le novità in vista di Torino Sampdoria (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sampdoria preoccupata per le condizioni di Quagliarella: le sensazioni sull’Infortunio del giocatore, in dubbio per la trasferta a Torino La Sampdoria spera di poter contare su Fabio Quagliarella nella prossima sfida contro il Torino. Il giocatore ha accusato un Infortunio alla caviglia contro il Napoli. Come si apprende dal sito ufficiale della Sampdoria, nella giornata odierna l’attaccante si è sottoposto a fisioterapia e ha anche partecipato alla prima parte dell’allenamento programmato da Ranieri. Lo staff medico sta monitorando le sue condizioni. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

