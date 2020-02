Il ctu è vincolato dalle prospettazioni delle parti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Cassazione 6.12.2019 n 31886 (a) il ctu non può indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti;(b) il ctu non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova; (d) i princìpi che precedono non sono derogabili; (e) la nullità della consulenza non è sanata dall'acquiescenza delle parti ed è rilevabile d'ufficio. fanpage

