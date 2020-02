Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Elettra Lamborghini Da bombastica ereditiera che crea ’scandali hot’ e scompiglio al palco del Festival di Sanremo 2020. Elettra Lamborghini è senza alcun dubbio la ‘nota stonata’ che ci voleva per i 70 anni della storica kermesse canora. Elettra Lamborghini: età e carriera Elettra Miura Lamborghini (questo è per intero il nome della cantante) è nata a Bologna e compirà 26 anni il prossimo 17 maggio. E’ la nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda automobilistica. Poco più che 20enne, Elettra diventa un volto popolare tra l’Italia e la Spagna, partecipando a diversi reality e show (da Super Show a Riccanza, fino a Ex On The Beach) che la porteranno ad essere uno dei volti simbolo di Mtv. La svolta musicale arriva nel 2018, quando pubblica il suo primo singolo Pem Pem, conquistando le nuove generazioni. ... davidemaggio

