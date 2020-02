Coronavirus, aumenta il numero dei morti: la mappa del contagio in tempo reale (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Coronavirus, la mappa del contagio in tempo reale. Il numero di casi accertati e quello delle vittime. Come certificato dall’Oms, il Coronavirus è un’emergenza globale. Dalla Cina all’Europa passando per Russia e Stati Uniti, il mondo è alle prese con una vera e propria emergenza sanitaria. È fondamentale non lasciarsi prendere dal panico e rimanere informati. Un ottimo strumento in tal senso è la mappa del contagio in tempo reale, ideale per monitorare la situazione, i casi certificati di contagio e purtroppo anche i decessi, che al 4 febbraio sono 494. Coronavirus, la mappa del contagio in tempo reale La mappa del contagio in tempo reale è uno strumento utile per monitorare la situazione e rimanere realmente informati senza lasciarsi trasportare da notizie false, allarmismi e quant’altro. Di fronte a una situazione emergenziale, come quella del ... newsmondo

