CorMez: Mertens a Milik, “Se segni alla prima palla toccata devi esultare toccandoti il naso” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Corriere del Mezzogiorno spiega la particolare esultanza di Arkadius Milik dopo il gol segnato alla Sampdoria. L’attaccante polacco si è toccato il naso dopo la rete. E il motivo era una scommessa con il belga. “Curioso il siparietto con Milik, in occasione del primo gol del polacco. Dries, partito dalla panchina, aveva previsto il gol del vantaggio dicendogli: «Fai gol alla prima palla toccata». E Milik di rimando: «Impossibile». «Se succede – ha insistito Dries – devi esultare toccandoti il naso». Arek ha segnato ed è andata in scena questa particolare esultanza”. Qualcosa di simile a quanto successe in Europa League, contro il Salisburgo, partita finita 3-0 per il Napoli. “In occasione dell’autorete di Onguènè, i due attaccanti spesso in competizione, mache si stimano molto, sono stati immortalati in uno scatto. L’attaccante belga l’ha riproposto sui social ... ilnapolista

napolista : CorMez: nei prossimi giorni il #Napoli proverà a convincere #Mertens a rinnovare - ilNapolista - ElvyAres : RT @napolista: CorMez: #Mertens e #Koulibaly vicini al ritorno in gruppo Le condizioni dei due infortunati saranno valutate oggi, alla rip… - zazoomnews : CorMez: Mertens e Koulibaly vicini al ritorno in gruppo - #CorMez: #Mertens #Koulibaly #vicini -