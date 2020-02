Calendario Coppa Intercontinentale basket 2020: orari, programma, tv, accoppiamenti semifinali. Presente la Virtus Bologna (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nel weeked la Virtus Bologna parteciperà alla Coppa Intercontinentale. La squadra di Djordjevic disputa questo torneo in qualità di vincitrice dell’ultima basketball Champions League. Oltre alla squadra italiana saranno presenti il club ospitante (in questo caso Tenerife), l vincitrice della Liga de las Americas (il San Lorenzo de Almagro) e i campioni dell’ultima G League (i Rio Grande Valley Vipers), che è la lega di sviluppo della NBA. La Coppa Intercontinentale 2020 si svolgerà a Tenerife, alle Isole Canarie. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. Coppa Intercontinentale 2020: programma E orari VENERDÌ 7 FEBBRAIO Ore 19:30 Virtus Bologna-San Lorenzo de Almagro (Argentina) Ore 22:00 Iberostar Tenerife (Spagna)-Rio Grande Valley Vipers (Stati Uniti) DOMENICA 9 FEBBRAIO Ore 17:30 Finale 3° posto Ore 20:00 Finale 1° ... oasport

