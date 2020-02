Allerta vento a Bari: tre traghetti e due cargo bloccati al largo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Allerta vento a Bari, dove a causa delle forti raffiche cinque navi sono bloccate al largo, alcuni parchi e cimiteri della città sono stati chiusi. La presenza della Tramontana sullo stivale, e in particolare al sud, raggiungerà i massimi livelli nella giornata di mercoledì 5 febbraio 2020. Anche a Roma nella serata di martedì 4 si sono verificati disagi. Allerta vento a Bari Impossibile effettuare manovre nel porto di Bari, dove tre traghetti sono rimasti bloccati al largo insieme a due cargo, per un totale di 524 passeggeri e oltre duecento persone di equipaggio. Nei primi tre casi si tratta della AF Francesca della Adria Ferries, della Righel II della ventouris Ferries e della Superfast (168 passeggeri e 56 equipaggio). Tutte e tre hanno rivolto la prua verso Nord cercando protezione al largo dei vicini porti di Trani, Molfetta e Manfredonia. Sono ora in attesa che i nodi scendano ... notizie

